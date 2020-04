Politie Rotterdam ziet mannen tassen overladen: ruim 270.000 euro aangetroffen in wagen

De Nederlandse politie heeft 270.000 euro aangetroffen in een auto in Rotterdam. Agenten zagen hoe vier mannen twee tassen uit een kofferbak haalden en overlaadden in een andere auto en besloten de auto’s te controleren. Drie Rotterdammers van 33, 35 en 46 jaar en een 51-jarige man uit Turkije werden bij de controle opgepakt op verdenking van witwassen. Alle verdachten zijn opgepakt.