Twee jaar voorwaardelijk voor brandstichtingen en vernielingen in vermaarde hotelschool

Brugge / Beernem - De Brugse strafrechter heeft een 24-jarige man uit Beernem veroordeeld tot twee jaar voorwaardelijke gevangenisstraf voor een reeks brandstichtingen en vernielingen. K.D. sloeg steeds toe op de terreinen van hotelschool Ter Groene Poorte in Brugge. Het openbaar ministerie had zijn internering gevorderd.

In het voorjaar van 2018 kreeg het domein langs de Spoorwegstraat af te rekenen met een hele reeks vandalenstreken. Op 26 mei werd in de toiletten en de bureaus zelfs op in totaal vijf plaatsen brand gesticht. Die bewuste ochtend van de opendeurdag van Ter Groene Poorte had een leerkracht een verwarde man opgemerkt op het domein. Op de camerabeelden was te zien hoe diezelfde man in de keuken bakken vlees omgooide en een pak zalm in een wasmand legde.

Dankzij verder onderzoek bleek K.D. ook voor de eerdere feiten in aanmerking te komen. Zo stak hij meermaals vuilnisbakken in brand en gooide hij vijf ramen in. Bovendien ging D. aan de haal met sportspullen uit de lockers van studenten. Ten slotte kon de beklaagde ook gelinkt worden aan het beschadigen van enkele auto’s, slagbomen en een parlofoon.

“Licht mentaal gehandicapt en ontoerekeningsvatbaar”

Volgens de gerechtspsychiater is de jongeman licht mentaal gehandicapt en ontoerekeningsvatbaar. In die omstandigheden vroeg de procureur om hem te interneren. De verdediging pleitte dat D. een vorm van het syndroom van Down heeft. “Maar de enige reden voor de feiten was telkens opnieuw ernstig alcoholmisbruik”, aldus meester Chanel Ribas Colomar. D. woonde toen nog in de buurt van de school en sloeg telkens na een avondje stappen toe. Volgens zijn advocate, die om opschorting van straf vroeg, heeft hij de alcohol ondertussen helemaal afgezworen.

De rechter veroordeelde de beklaagde uiteindelijk tot twee jaar gevangenisstraf met uitstel, gekoppeld aan voorwaarden. Zo zal D. de komende drie jaar bijvoorbeeld geen alcohol mogen drinken. De burgerlijke partijen kregen in totaal ruim 55.000 euro schadevergoeding toegewezen.