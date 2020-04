Bestuurder mist kruispunt en knalt met hoge snelheid op geparkeerde wagen

Het gezin Rodriguez zat net rustig een filmpje te kijken toen het werd opgeschrikt door een luide knal die het hele huis deed daveren. Een roekeloze bestuurder vlamde tegen de auto van het gezin. Hij reed met hoge snelheid over het kruispunt en kon de controle over het stuur niet behouden. De chauffeur werd gewond afgevoerd naar het ziekenhuis. Hij zou niet onder invloed geweest zijn van drank of drugs.