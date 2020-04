Kaap van 5.000 doden overschreden: nu meer slachtoffers in rusthuizen dan in ziekenhuis

Er zijn nu in totaal meer mensen aan het coronavirus overleden in de Belgische rusthuizen dan in de ziekenhuizen, zo blijkt uit de jongste cijfers. Experts waarschuwen bovendien “dat de toestand in onze woonzorgcentra zeer zwaar blijft.”

Concreet: in de ziekenhuizen stierven de voorbije weken en dagen 2.486 mensen als gevolg van het coronavirus. In de woonzorgcentra is dat intussen opgelopen tot 2.586, exact honderd slachtoffers meer. Opgeteld ronden we met die cijfers ook de trieste kaap van de 5.000 doden in ons land.

Kanttekening blijft dat het in de rusthuizen vooral om overlijdens gaat van mensen die vermoedelijk besmet zijn met corona, omdat door het tekort aan testen er wekenlang amper kon worden getest in woonzorgcentra. Maar voor de experts is dat eerder een achterhoedediscussie.

“Het gaat om overlijdens waarbij de betrokken arts in eer en geweten geoordeeld heeft dat het overlijden aan het coronavirus te wijten was”, aldus viroloog Steven Van Gucht (Sciensano).

De situatie in de rusthuizen blijft bovendien erg verontrustend. Vrijdag werden er opnieuw 199 overlijdens gerapporteerd uit de Belgische woonzorgcentra, terwijl de situatie in de ziekenhuizen al enkele dagen stabiliseert. “De algemene cijfers tonen aan dat de kracht van het virus afneemt. Anderzijds blijft de toestand in de woonzorgcentra heel erg zwaar”, zo bevestigt ook Yves Stevens, woordvoerder van het Crisiscentrum van Binnenlandse Zaken.

Dat de tol in de woonzorgcentra nu hoger is dan in de ziekenhuizen, is geen verrassing. Ons land schonk bij het begin van de coronacrisis veel aandacht aan de ziekenhuizen, vooral als gevolg van de schokkende beelden uit Italië waar ziekenhuizen compleet overrompeld geraakten.

Gevolg van die enorme inspanning: de ziekenhuizen, waar alles op alles werd gezet, hielden de voorbije weken stand. Voor de woonzorgcentra – waar er veel minder medische kennis of kennis rond de aanpak van infectieziekten aanwezig is – was er op dat moment veel minder aandacht.

De rusthuizen gingen weliswaar al heel vroeg op slot. Maar toen vervolgens het virus in steeds meer rusthuizen binnensloop, duurde het volgens de sector – die de afgelopen weken nooit eerder geziene noodkreten slaakte – veel te lang voor de overheid hen te hulp snelde. (wer)