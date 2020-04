Premier League clubs unaniem: seizoen afmaken zonder deadline voor einde van de competitie

De twintig clubs in de Premier League zijn vastbesloten het seizoen af te maken. Daar werden ze het vrijdag tijdens een videoconferentie over eens. Tegen de verwachting in werd er geen deadline voor het einde van de competitie vastgelegd. “Want dat zou louter speculatief zijn.”

Britse media meenden te weten dat de clubs van plan waren om ten laatste op 30 juni af te sluiten. Dat om discussies over aflopende spelerscontracten te vermijden. Dat plan werd echter zelfs niet besproken. “Het was er niet het moment voor.”

“Het idee om te bezuinigen op de spelerslonen kwam evenmin op tafel. “Net als andere bedrijven en industrieën werken wij en onze clubs aan complexe scenario’s om deze coronacrisis door te komen”, verklaarde een woordvoerder van de Premier League. “Ons doel is ervoor te zorgen dat we in staat zijn om het spel te hervatten, wanneer dat veilig is en we daarvoor de volle steun van de regering hebben.”

In totaal zijn er nog 92 wedstrijden af te werken, negen of tien per club. Het Liverpool van Divock Origi heeft nog twee zeges nodig voor een eerste landstitel in dertig jaar tijd. Tal van clubs vechten nog voor Europees voetbal of om het behoud.