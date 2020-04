Bart De Wever laat Airbnb-appartementen verzegelen na lockdownfeestjes: “Enige manier om verstoring van openbare gezondheid tegen te gaan”

De Antwerpse burgemeester Bart De Wever (N-VA) heeft een aantal Airbnb-appartementen in de Korte Herentalsestraat laten verzegelen, omdat huurders er herhaaldelijk lockdownfeestjes bleven organiseren. Het is de eerste maal dat in Antwerpen een toeristische verblijfslocatie wordt verzegeld. “De enige manier om verdere verstoring van de openbare gezondheid tegen te gaan, is de sluiting en verzegeling van de appartementen voor zolang de maatregelen van kracht blijven”, aldus De Wever.