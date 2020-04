Heeft de coronacrisis een blijvende stempel gedrukt op ons onderwijs?

Leerkrachten maakten plaats voor ­laptops, klaslokalen voor ­huiskamers en opgestoken vingers voor WhatsApp-­berichtjes. In enkele dagen tijd heeft corona ons onderwijs binnen­ste­buiten en ondersteboven gekeerd. Maar wat als het stof is gaan liggen? Is het dan ­business as usual of heeft de crisis een blijvende stempel gedrukt op ons onderwijs?