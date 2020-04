Onvolprezen Radja Nainggolan mengt zich tussen de vrijwilligers in Cagliari

Als hij nog geen godenstatus in Sardinië had, dan heeft hij hem nu wel te pakken. Radja Nainggolan blijft niet stilzitten tijdens de competitiestop in de Serie A en engageerde zich als vrijwilliger tijdens voedselbedelingen in zijn buurt. De middenvelder van Cagliari draagt zo zijn steentje bij in de revival van het zwaar getroffen Italië.

Onze landgenoot engageerde zich om zijn steun te verlenen aan de organisatie Caritas Diocesana. Samen met de lokale vrijwilligers bood hij hulp aan een verdeelcentrum in Cagliari. Elke dag levert de organisatie zo’n 200 voedselpakketten aan gezinnen die het financieel niet makkelijk hebben op het eiland in het zuiden van Italië.

Radja #Nainggolan volontario speciale alla Fiera di Cagliari per distribuire pasti ai tanti cagliaritani travolti dalle conseguenze economiche del #Coronavirus. Il campione ha dato una mano alla Caritas diocesana #calcio #solidarietàhttps://t.co/MBADZsjzFF pic.twitter.com/8B24sLvU5n — Sardegna Giudicale (@SardegnaG) April 17, 2020

Nobel van Nainggolan, maar ‘I veri eroi’, ‘de echte helden’, bevinden zich nog steeds in het ziekenhuis volgens de voetballer. Getuige een foto op Instagram van ‘Il Ninja’, waar hij een zorgverlener die duidelijk fan van hem is in de bloemetjes zet.