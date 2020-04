Vlasmarkt wordt één grote doe-het-zelfzaak

Gent - Voor een hamertje of een beiteltje kan u vanaf zaterdag terug in uw favoriete doe-het-zelf zaak terecht. Het mekka voor de doe-het-zelfzaken ligt sinds vrijdagavond even op de Vlasmarkt, waar praktisch elk café een doe-het-zelfzaak geworden is.

De Vlasmarkt ligt er maar stil bij in deze lockdowntijden. Toch blijven mensen er even stilstaan. Sinds vrijdagavond is de Vlasmarkt een grote doe-het-zelfmarkt geworden. De Charlatan, Zeppos, Gloria, Bar Des Amis, Giraf en Aap: alle cafés zijn plots doe-het-zelfzaken geworden. “Het is een initiatief van heel de Vlasmarkt”, zegt Bart Baele, uitbater van de Giraf en Aap. “Het was een idee van Mario Vuylsteke van de Charlatan die we dan samen uitgewerkt hebben. Of we morgen onze deuren opendoen? Nee, dat zit er niet in”, zegt Bart met een knipoog.

Foto: jdu

Foto: jdu

Foto: jdu