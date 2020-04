Vandalen mishandelen en doden dieren op speelplaats van school

Wommelgem -

In een school in de Antwerpse gemeente Wommelgem werden cavia’s, konijnen en geiten mishandeld. Dat met de regionale zender ATV. De dieren zaten in een hok op de speelplaats en werden vermoedelijk met kleine kogels beschoten. De knaagdieren overleefden de zinloze vandalenstreek niet, de geitjes wel. “Alle kinderen waren altijd heel begaan met de dieren”, aldus de school, die bijzonder is aangedaan door de vreselijke feiten.