Politiecommissaris hersteld van corona: “Als iemand naast je sterft, dan vrees je voor je eigen leven”

Commissaris Stefaan Vannieuwenhuyse zit sinds donderdag niet meer in quarantaine. De woordvoerder van politiezone Grensleie lag zestien dagen in het ziekenhuis nadat hij besmet was geraakt met het coronavirus. “Het gaat beter nu. Ik hoop mijn collega’s snel weer te kunnen ondersteunen.”