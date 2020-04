Drama door overlijden van collega bij politiezone Westkust: “Een zwarte dag”

Het is een zwarte dag voor de Politiezone Westkust. “Wij melden u nieuws dat niemand graag meedeelt”, klinkt het in een persbericht. “We troffen een dierbare collega van de verkeersdienst deze namiddag aan in ons centraal politiegebouw. Hij ontnam zich van het leven.”

Wie met vragen zit rond zelfdoding, kan terecht bij de Zelfmoordlijn op het gratis nummer 1813 en op de website www.zelfmoord1813.be.

De politiezone bracht het nieuws zelf naar buiten “na veel overleg en uit respect voor de overledene”.

“We troffen onze dierbare collega van de verkeersdienst deze namiddag aan in het centraal politiehuis. Hij ontnam zich van het leven. Hij was amper 55 jaar. We wensen zijn familie, vrienden, kennissen, collega’s heel veel sterkte toe in deze moeilijke periode. Onze eigen collega’s worden opgevangen door onze interne psychologen.”

