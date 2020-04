Italiaanse voetbalbond wil competitie eind mei-begin juni hervatten

De Italiaanse voetbalbond wil de competitie eind mei of begin juni hervatten. In een radio-interview wees voorzitter Gabriele Gravina vrijdag op het economisch belang daarvan. “Zij die pleiten voor een annulering van het seizoen houden niet van voetbal en niet van de Italianen”, vertelde hij.

Na de lock-down, waarvan het einde in Italië voor 4 mei voorzien is, krijgen de clubs drie weken de tijd om zich voor te bereiden. “Dat betekent dus dat we eind mei of begin juni weer kunnen voetballen. Voor het zover is zal iedereen op het coronavirus getest worden. Er zal dus geen gevaar op besmetting zijn en social distancing is dan ook niet nodig. Ik hoop ook dat elke club in zijn eigen stadion kan spelen en anders vinden we wel een oplossing.”

“Dit is een moeilijk periode voor ons land, voor de economie en voor voetbal, dat één van de belangrijkste industrieën is. Degenen die vandaag praten over de annulering van het seizoen, houden niet van voetbal of van de Italianen, omdat ze de hoop op de toekomst en het herstel wegnemen.”

Brescia en Torino zijn de laatste clubs die zich openlijk tegen een hervatting van het kampioenschap verzetten. Brescia is één van de zwaarst getroffen steden door de pandemie, die in Italië 23.000 mensen het leven kostte.