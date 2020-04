“Ik ben dol op wedstrijden zonder publiek. Het geschreeuw naar elkaar, het zijn bijna gedichten”

De meeste clubs in Belgie willen de aanstaande competitie beginnen zonder publiek. De reden waarom dat moet gebeuren is natuurlijk dramatisch, maar tegelijk ontvang ik het nieuws als een cadeau.

Foto: AP

Ik ben dol op wedstrijden zonder publiek. Dat heeft voornamelijk met de akoestiek te maken. Alles klinkt opeens weer als een wedstrijdje bij de plaatselijke amateurvereniging. Je hoort iemand op dertig meter afstand een spons uitknijpen.

In volle stadions hoor je niet meer wat voetbal op een achterafveld zo prachtig maakt. Je hoort dat de bal drijfnat is. Ik ken geen mooier geluid dan een doordrenkte bal tegen het voorhoofd van mijn vader. Ik zal het nooit meer horen, want ballen worden nu gemaakt van waterafstotend polyputhepeenkinine en het hoofd van mijn vader zit in poedervorm ergens in een urn, maar het gaat om het idee. Horen wat er gebeurt op het veld.

Ik denk dat er ook meer vogels en kleine zoogdieren nietsvermoedend het veld zullen gaan betreden. Ik verheug mij daar op. Een aanval over links, duidelijk verstaanbare aanwijzingen van de trainer (“Afgeven die bal, anders ben je hem zo weer kwijt met dat waardeloze linkerbeen van je”), de onbeholpen voorzet en dan opeens een nieuwsgierig hertje midden in het strafschopgebied, snuffelend aan de reservehandschoenen van de keeper.

Een keeper, midden in een doodstil stadion. Hij tuurt naar de overkant van het veld. Er landt een uil op zijn schouder. Dát wordt het nieuwe voetbal. Zwoegen in stilte, de stem verheffen en klinken als een leeg zwembad en nieuw, spiritueel contact met de dieren, die blij zijn dat ze ook weer eens een voetbalwedstrijd kunnen zien.

Bij de amateurs vind ik de geluiden prachtig. Het geschreeuw naar elkaar. Het zijn bijna gedichten. Je zet de zinnen onder elkaar en je zet er een titel boven. Klaar.

DIEPGAAN

Tonnie, Tonnie

Tonnie

Tonnie Tonnie

Je mannetje

Let op je mannetje

Tonnie, Tonnie

Ja laat maar

Daar gaat je mannetje

Trainers bij de amateurs zijn ook heel lief, omdat je ieder woord verstaat: “Drukken, drukken, druk zetten! Ja goed zo, Nickie!”

Bij de profs is het wennen. Laat ik eerlijk zijn: ik vond het eerst een beetje teleurstellend dat ze elkaar aanwijzingen geven. Dat voelde knullig. Tennissers die doen het bijvoorbeeld helemaal alleen. Als hun coach – verstopt op de tribune – een keer per ongeluk in zijn neus pulkt, dan krijgt de speler een boete van drie ton, wegens geheim coachen. Ik moet er aan wennen en ik moet mij er op gaan voorbereiden dat we alles gaan horen, maar uiteindelijk wordt het iets prachtigs, dat weet ik zeker.

Ik vraag mij af of er nog wel gewoon kleine kinderen met leuk geknipt haar aan de hand van de voetballers het veld op mogen lopen. Dat moeten we goed in de gaten houden, want die jongens en meisjes gaan over 24 jaar allemaal jarenlang zitten lullen met een therapeut. Zij zullen voor altijd de kinderen zijn die hand in hand door een leeg stadion liepen. Met of zonder raar geknipt haar vol gel.

Let u daar maar eens op. Kinderen die aan de hand van een voetballer het veld op lopen, die hebben allemaal een raar brilletje op hun neus of heel vreemd gemodelleerd haar. Kapsels die zijn bedacht door hun ouders. Als hun zoon of dochter er door de sportkleding precies zo uitziet als alle andere kinderen, dan zal en moet hij gaan opvallen door een rare kop met haar.

Alles wordt fijn anders zonder publiek. Doelmannen die naar hun goal lopen in doodse stilte. Geen gevloek of gejuich van de tribune. Scheidsrechters met een aangepaste, veel zachter klinkende fluit. Duidelijk hoorbare protesten na een onterecht gegeven stafschop.

Foto: UEFA

Ik worstel alleen met de volgende vraag: hoe gaan ze voetballen met anderhalve meter afstand? Voor veel voetballer zal het een opluchting zijn. Kunnen ze eindelijk gevaarloos een bal in zes bewegingen onder controle brengen. Tegen een keeper aanlopen is er niet meer bij.

Ik verheug mij ook enorm op judo, boksen en kooigevechten met anderhalve meter afstand. Twee mannen in een witte jas. woest zwaaiend met de armen, meer zal het niet zijn. Naar elkaar schreeuwen, de moeder van de tegenstander zo hard beledigen dat hij vanzelf op zijn rug gaat liggen, na ieder balcontact van een basketballer de wedstrijd stilleggen om de bal te ontsmetten.

Daarom sta ik achter Mehdi Bayat, de algemeen directeur van Charleroi en bondsvoorzitter. Hij zegt: “Ook al staat de gezondheid voorop, iedereen snakt ernaar dat er weer gevoetbald wordt. Economisch gezien is het belangrijk om de machine weer op gang te trekken.”

Ik denk dat Bayat vooral de laatste zin meent, maar snakken vind ik een goed gekozen woord. Ik snak naar voetbal in een leeg stadion. Niet omdat ik niet zonder voetbal kan, maar omdat het een surrealistische trip gaat worden. Om alle redenen die ik hier boven schetste. Voetballers en hun geluid: daar verheug ik mij op.