N-VA gaat volmachten voor Wilmès niet verlengen

N-VA is niet van plan de volmachten voor de regering-Wilmes straks te verlengen. Dat heeft fractieleider Peter De Roover vrijdagavond gezegd in De Afspraak. “Als men straks niet met heel duidelijke maatregelen komt, zie ik geen reden om dat te verlengen”, zei De Roover.

De regering Wilmès II kreeg een maand geleden volmachten van zeven partijen naast regeringspartijen MR, Open VLD en CD&V. Behalve N-VA zijn dat PS en SP.A, Groen-Ecolo, CDH en DéFI. Dat is nodig omdat de regering amper 38 op 150 zetels heeft, maar dankzij de volmachten wel beslissingen kan nemen in volle coronacrisis. Na drie maanden volgt sowieso een evaluatie en een mogelijke verlening met drie maanden. N-VA is niet van plan om dat vertrouwen in juni nog eens met drie maanden te verlengen. “Er werd de indruk gewekt dat het een machine was met enorme mogelijkheden, maar dat is niet gebleken. De meest acute maatregelen zullen na drie maanden wel genomen zijn.” De Roover hekelt vooral dat er geen plan is en noemt de constructie “democratisch gesproken onfatsoenlijk”.

Dat N-VA er geen fan van is, was al langer duidelijk: de partij stuurt als enige niet haar voorzitter, maar wel fractieleider Peter De Roover naar de superkern op zaterdag. Daarin worden de beslissingen van de minderheidsregering-Wilmès bevestigd. Voor het eerst geeft de partij nu openlijk toe dat het voor hen in juni genoeg is.