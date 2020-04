Verhuurder vindt verdwenen bestelwagen terug, mét bijzondere gast (en die wordt niet meteen uit zijn nieuwe ‘kot’ gezet)

Lummen -

Aan de jachthaven in Leopoldsburg woont een dakloze man al meer dan een week in een gehuurde bestelwagen. De eigenaar van het verhuurbedrijf uit Lommel kon het voertuig opsporen. “Ik ga hem niet meteen eruit gooien, maar ik hoop dat de overheid hem zal helpen. Ik wil de bestelwagen wel graag weer verhuren”, aldus Enrico Bufalari van verhuurbedrijf Wash All.