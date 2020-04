Daar is de corona-baard: mannen stoppen met scheren

Jim Carrey grapte er laatst over op Twitter, dat hij zijn baard zou laten staan tot de coronacrisis voorbij is. Maar de acteur lijkt niet de enige man met dat plan. Zo zag Delhaize de verkoop van scheerspullen al dalen. “Dat is een logisch gevolg van het thuiszitten, het valt te vergelijken met op vakantie gaan”, zegt socioloog Ignace Glorieux.

“We zien een daling tot tien procent op scheerzeep en scheermesjes voor mannen”, zegt Delhaize-woordvoerder Roel Dekelver. “Dat is best opvallend want andere winkels waar je die spullen gewoonlijk kan kopen, zoals Kruidvat, zijn momenteel gesloten. De verkoop van haarproducten, onder meer de shampoos om haren te kleuren, is dan weer net in stijgende lijn.”

Het heeft dus wel degelijk te maken met de mannen, die zich schijnbaar minder frequent scheren. Dat is ook professor sociologie Ignace Glorieux niet ontgaan. “Het heeft wellicht te maken met het feit dat mensen nu meer casual gekleed kunnen gaan”, zegt hij. “Mensen komen ook minder buiten en hebben voornamelijk contact met wie tot hun intieme kring behoort.” Voor mannen die er wel eens eerder aan dachten om hun baard te laten staan, is dit moment de uitgelezen kans. “Als het resultaat tegenvalt, wordt dat maar door weinig mensen gezien.”Volgens Glorieux gebeurt hetzelfde op vakantie. “Niet dat de coronacrisis te vergelijken is met een vakantiesfeertje, maar het is wel hetzelfde gevoel: je komt weinig in contact met het dagelijkse openbare leven, je hebt amper formele contacten en er zijn geen vergaderingen op het werk. Alles kan dan een beetje losser.”

Bij de Brusselse brandweer hebben de mannen wél gladgeschoren kaken. Reden is dat een mondmasker beter past op een geschoren kin dan op een baard. “En als het masker beter past, garandeert het ook een betere bescherming. Een snor mogen ze behouden, die verdwijnt er toch helemaal onder”, aldus woordvoerder Walter Derieuw.