Brand in rusthuis in Ukkel

Brussel / Ukkel - Er is vrijdagavond brand uitgebroken in een rusthuis in Ukkel. Er is voorlopig geen sprake van gewonden. Tientallen bewoners zijn wel geëvacueerd.

Alsof rust- en verzorgingstehuizen nog niet genoeg getroffen zijn door het coronavirus, is vrijdagavond ook nog eens brand uitgebroken in OCMW-rusthuis Domaine du Neckersgat, aan de Achille Reisdorfflaan in Ukkel. Het vuur brak uit rond 22 uur. Wellicht vatte de roofing op het dak vuur. Hoe dat komt, zal het onderzoeken moeten uitwijzen.

De brandweer is massaal ter plaatse. Hulpdiensten en het aanwezig personeel hebben verschillende bewoners geëvacueerd maar er zouden geen gewonden zijn.

Hoe groot de schade is, is nog niet duidelijk.

Foto: SP