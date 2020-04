Stadionverbod voor voorzitter van Patro Eisden na rellen

Voorzitter Salar Azimi van Patro Eisden uit Eerste Amateur krijgt een stadionverbod van vijf maanden. Coach Stijn Stijnen krijgt een boete van 3.000 euro. Ze waren betrokken bij rellen na de derby Thes-Patro.

Na het laatste fluitsignaal op 5 oktober 2019 gingen de leden van de sportieve staf van beide clubs met elkaar in de clinch op het veld. Ook trainer Stijnen raakte erbij betrokken toen hij het terrein overstak. Door een schorsing had hij in principe geen toegang tot de neutrale zone of het veld, maar hij kon naar eigen zeggen geen andere kant op. Ook voorzitter Azimi mengde zich nog in het duw- en trekwerk.

Tegen Azimi werd door de politie van Tessenderlo een pv opgemaakt, dat terechtkwam bij de voetbalcel van het ministerie van Binnenlandse Zaken. Die heeft nu vijf maanden stadionverbod uitgesproken.

“Volgens mij worden hier de verkeerde mensen aangepakt”, reageerde Azimi gisteren. “Ik verwacht dat de club in beroep zal gaan.”

Ook coach Stijnen gaat in beroep: “Dit is te belachelijk voor woorden. Ik heb toen net gedaan wat de mensen van de veiligheid mij vroegen. Ik laat het hier niet bij.”

