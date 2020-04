“Maar ik wil wel ooit T1 bij Club worden”

“Ik weet dat het een onverwachte en geen evidente stap is, omdat ik al twaalf jaar lang verbonden ben met Club”, zegt Simons. “Maar na een gesprek tussen mijn makelaars en Zulte Waregem ging de bal aan het rollen. Ik heb de mensen van Club meteen verwittigd en gezegd voor welk dilemma ik stond, en uiteindelijk heb ik beslist om aan de slag te gaan bij deze stabiele club, die geen gekke dingen doet – dat past bij mij. Weliswaar met de insteek van ooit terug te keren naar Club. Als speler is me dat gelukt en hopelijk kan het ook als hoofdtrainer. Maar of dat over vijf of tien of twintig jaar zal zijn: geen idee. Ik zal elk jaar moeten bevestigen.”

Wie weet wordt Simons eerst de man die Dury – al meer dan twee decennia aan het roer bij Essevee – opvolgt. Maar eerst moet hij van hem leren. “Ik heb Francky nog meegemaakt als assistent-bondscoach van Vercauteren bij de nationale ploeg. Dat was voor hem en mezelf niet de leukste periode, maar we hebben elkaar daar goed leren kennen. Mijn bewondering voor zijn werk is groot.”

Aan de Gaverbeek lopen nog een paar oude bekenden rond, zoals ex-ploegmaat Davy De fauw (38), die ook nog in beeld is om assistent te worden. “Maar Davy zal nog zo lang mogelijk willen voetballen, denk ik. Je kan wel pushen en zeggen dat het het juiste moment is om te stoppen, maar uit ervaring weet ik dat het heel moeilijk is om die klik te maken.” En dan is er nog Olivier Deschacht (39), met wie Simons vele duels uitvocht toen die nog bij Anderlecht speelde. “Heerlijke duels waren dat. Op het veld kennen we elkaar vanbinnen en vanbuiten.”

Geen verhuis nodig

Simons parkeerde de U16 van Club dit seizoen op de vijfde plaats. Maar de komende weken blijft hij zijn gasten wel begeleiden. “Via livesessies op Zoom en allerhande meetings. Ik doe ook nog wat scoutingswerk en probeer hier en daar nog wat jongens te overtuigen om naar Club te komen. Ik moet ook zeggen dat het voorbije jaar fantastisch verlopen is. Toen ze mij voorstelden om de U16 te coachen, dacht ik: hmm, zou ik dat wel doen? Misschien liever de U18 of de beloften… Maar ik ben superblij dat de voorzitter en Vincent Mannaert me hebben gepusht om zo’ jonge groep te leiden. Ik heb superveel bijgeleerd. De bedoeling was om dit volgend seizoen te blijven doen, maar toen kwam Zulte Waregem. Ze snappen dat ik mijn kans grijp. Ook Clement. Hij heeft zelf ook elders stappen moeten zetten om bij Club als T1 te kunnen terugkeren.”

En dus gaat Simons weer assisteren bij een eerste elftal, zoals hij in 2017-2018 Ivan Leko al bijstond. Waregem is wel een stukje verder rijden vanuit Knokke, maar het valt nog mee. “Gelukkig maar. Als we nóg eens hadden moeten verhuizen, had ik allicht alleen kunnen vertrekken.” (lacht)