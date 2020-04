Colruyt pompt 10 miljoen euro in Cru

Colruyt Group heeft 10 miljoen euro geïnvesteerd in de holding Puur, boven zijn al jaren verlieslatende luxesupermarkt Cru. Die telt drie voedingswinkels en krijgt er in 2021 een vierde bij, in Dilbeek.

Vijf jaar na de opening van de eerste winkel in Overijse, al gauw gevolgd door vestigingen in Gent en Antwerpen, blijft Cru een zorgenkindje. In het recentste boekjaar (tot maart vorig jaar) boekten de drie winkels een verlies van 8 miljoen euro op een omzet van 15,5 miljoen. Een jaar geleden bedroeg het overgedragen verlies al 16,5 miljoen euro. Omdat het kapitaal van de holding (21 miljoen euro) vorig jaar negatief was geworden, drong een kapitaalverhoging zich op. (krs)