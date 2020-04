Volvo Car Gent herneemt productie

Volvo Car Gent ligt sinds 17 maart stil door het coronavirus. Aanvankelijk hoopte men om op 3 april te kunnen herstarten, maar die datum werd meermaals uitgesteld. Maandag 20 april is het dan zover, al is het nog wachten op de volledige heropstart tot 27 april. “Maar we pinnen ons niet vast op die datum. We gaan eerst proefdraaien”, verduidelijkt Barbara Blomme. “Het is een voorbereidende testweek waarin we onze installaties testen om later over te gaan tot een volledige heropstart. Die proefweek moeten we eerst goed doorstaan. Bovendien is het belangrijk dat iedereen van het personeel veilig kan werken. Dat moet eveneens uitgetest worden.”

Er is een waslijst van maatregelen, met zelfs een slideshow van 40 pagina’s, die het personeel in acht moeten nemen. “Er is gedacht aan preventie van de werknemers als het gaat om social distancing, en een aanpassing aan werkstations waar social distancing niet gegarandeerd kan worden”, aldus Blomme. “Er zal veel meer schoongemaakt worden, en er zijn ontsmettingskits voor alle teams. Bovendien worden er minder mensen toegelaten in de rookhoeken, restaurants, kleedkamers en meeting rooms, en stewards zullen toezien op de naleving van social distancing.” In de Gentse Volvo-fabriek werken zowat 6.500 mensen. Ongeveer de helft van hen zal het werk maandag hervatten.

Bij die andere autofabriek in ons land, die van het Duitse Audi in Vorst, wordt ook een heropstart voorbereid, maar daar is tot nu toe nog geen precieze datum gegeven.