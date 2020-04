Tuincentra en doe-het-zelfzaken weer open

*Vanaf vandaag mogen doe-het-zelfzaken opnieuw hun deuren openen. Daaronder vallen winkels met een algemeen assortiment die hoofdzakelijk bouwgereedschap en/of bouwmaterialen verkopen, zoals Hubo, Gamma en Brico. Maar speciaalzaken die zich toespitsen op één of enkele soorten bouwmaterialen zoals verfwinkels, hout- of parketzaken of winkels met behangpapier, mogen nog niet open. Groothandels voor professionelen mogen wel weer open, maar enkel voor professionelen en dus niet voor particuliere klanten. Tuincentra en boomkwekerijen die hoofdzakelijk planten en bomen verkopen mogen ook open, kleine bloemenwinkels dan weer niet. UNIZO is niet te spreken over het feit dat het zo lang geduurd heeft voor handelaars duidelijkheid hadden of hun winkel nu wel of niet open mag.

*Maandag zullen ook de keuringsstations in Vlaanderen opnieuw meer keuringen kunnen verrichten. Onder meer personenwagens en lichte bedrijfsvoertuigen van minder dan 3,5 ton krijgen opnieuw toegang tot de technische keuring en tweedehandskeuring, zegt Traxio. Ook na een ongeval kan een voertuig opnieuw gekeurd worden. Let wel: de periodieke keuring van personenvoertuigen en lichte bedrijfsvoertuigen van minder dan 3,5 ton met een geldigheid vanaf 13 maart 2020 is nog niet toegelaten. Beide categorieën genieten immers van een verlenging met vier maanden van het huidige keuringsattest.

*Bpost opent geleidelijk aan de kantoren weer op zaterdag. In totaal zullen vanaf vandaag weer zo’n 350 kantoren open zijn op zaterdag. Bpost spoort klanten nog altijd aan om enkel voor dringende zaken naar het kantoor te komen.

*De politie heeft bij coronacontroles een drugsbende betrapt die vanuit Blankenberge opereerde. Er is 80 kilogram wiet in beslag genomen en 400 nieuwe planten. De politie takelde een Porsche weg.

*De inspectiediensten van het Rijksinstituut voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering (RIZIV) en de Federale Overheidsdienst Volksgezondheid gaan controleren of artsen de maatregel respecteren om enkel essentiële consultaties en ingrepen uit te voeren. Daar zouden klachten over zijn.

*De Universiteit Gent, het UZ Gent en het AZ Jan Palfijn Gent gaan onderzoeken of de seleniumstatus in het bloed het ziekteverloop na een infectie met Covid-19 kan helpen voorspellen. In Vlaanderen heeft een groot deel van de bevolking een seleniumtekort, en het verband tussen selenium (dat de vorming van schadelijke stoffen in het lichaam tegengaat) en virusinfecties is al belangrijk gebleken bij verschillende andere virussen.

