Meer tijd voor gerechtelijke dossiers

Hoven en rechtbanken draaien door de coronacrisis op een laag pitje. Daarnaast worden speurders beperkt in hun mogelijkheden om een gerechtelijk onderzoek te voeren, doordat onder andere ondervragingen worden uitgesteld. Maar intussen tikt de klok van de verjaring voor gerechtelijk dossiers onverminderd voort. Daarom is nu beslist om de verjaringstermijn op te schuiven. Dat staat in een Koninklijk Besluit van 9 april en wordt bevestigd door het ministerie van Justitie. Bij de normale verjaringstermijn moet de duur van de crisisperiode bijgerekend worden, nog eens vermeerderd met dertig dagen. Officieel duurt de coronacrisis van 18 maart tot 3 mei, maar die einddatum kan nog wordt aangepast.(yb)