Duivels bier en chocolade, ondanks uitstel EK

Vergis u niet wanneer u in de winkel een Rode Duivel ziet prijken op een blikje Jupiler of een reep chocolade van Côte d’Or: het Europees Kampioenschap 2020 is wel degelijk uitgesteld naar volgend jaar. “De producten waren al geproduceerd en we moeten ook rekening houden met de houdbaarheidsdatum van de chocolade”, zegt Annick Verdegem van Mondelez, het bedrijf achter Côte d’Or. “Onze bestverkochte producten, zoals repen, Mignonettes en Chokotoff, kregen een speciale Rode Duivel-verpakking en liggen tot eind juni in de winkel. We spreken over enkele duizenden tonnen. Het zou een te grote verspilling geweest zijn om die te vernietigen.”

Bij AB Inbev konden ze wel nog een deel van de Rode Duivel-producten tegenhouden. Tussen de gewone blikken met een Rode Duivel op afgebeeld zitten ook gouden blikken verstopt met rood bier. Een verwijzing naar de gouden generatie. “Ook wij wilden niet aan verspilling doen”, zegt woordvoerster Karolien Cloots. “Anderzijds willen we ook een signaal geven: in tijden van social distancing is het extra belangrijk om je verbonden te voelen met een team, een kleur, een land en een natie”

Toch voelt het vreemd aan zonder EK. Panini, het bedrijf achter de stickerboeken, had meer geluk. Zij hadden hun boeken en stickers nog niet gedrukt. (jvde, csn)