Niet moeilijk dat het af en toe eens fout loopt

Een kluwen van overleg

Heeft het iets te maken met corona, dan kun je er donder op zeggen dat een werkgroep of een taskforce zich erover buigt. Van de Risk Management Group over een juridische cel tot de mensen die zo veel mogelijk mondmaskers moeten aanschaffen. En dan moeten de regeringen en de bevoegde ministers nog de knopen doorhakken. Een recept voor een vlugge besluitvorming is dat niet.

Er begint dan ook wat kritiek op te borrelen. Verschillende politici laten zich ontvallen dat er misschien té veel experts zijn. En dat die elkaar voor de voeten lopen en te veel zelf gaan communiceren. “Als je dat organigram bekijkt, dan zitten daar toch werkgroepen die – ik ga niet zeggen overbodig zijn – te veel op een eiland zitten”, vat N-VA-fractieleider Peter De Roover het samen op de radio. “En meestal zitten er dan nog wat groepjes tussen waarvan je niet eens weet wat ze doen.”

Dat kluwen kan er dan toe leiden dat er iets fout loopt in de onderlinge communicatie. Eén van de oorzaken van het rusthuizendebacle van deze week, klinkt het in regeringskringen.

Op z’n Belgisch

Filip De Rynck Professor bestuurskunde “De crisis raakt het hele systeem. Dat kan één adviesorgaan gewoon niet overzien”

“Eigenlijk is dat een heel Belgische manier van doen”, zegt politicoloog Nicolas Bouteca (UGent). “Onze besluitvorming steunt op overleg. Zelfs in normale tijden zijn er honderden werkgroepen tegelijk aan de slag. Dat heeft ook wel voordelen. Zo kun je experts aan boord halen, en die heb je wel nodig. Het nadeel is dan dat het wel traag gaat. En dat is niet ideaal in crisistijden.”

Het op die vele overleggroepen steken is wat makkelijk, zegt professor bestuurskunde Filip De Rynck (UGent). “Deze situatie is helemaal nieuw, niemand weet goed hoe je het moet aanpakken. De crisis raakt het hele systeem. Dat kan één adviesorgaan gewoon niet overzien.” Hij legt het probleem elders. Bij het evenwicht vinden tussen volksgezondheid en economie. “Je merkt dat de druk langs alle kanten wordt opgevoerd om dat besluit te beïnvloeden. En het feit dat de federale politieke situatie niet eenvoudig is, helpt natuurlijk ook niet. De regering communiceert nogal flou.”

En als het fout loopt, brengen die adviesraden wel één groot voordeel mee voor politici. “Je kunt je altijd wegsteken achter een expert”, zegt Bouteca.