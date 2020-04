Gezocht: adoptieouders voor honderden konijnen

Na de inbeslagname van 118 konijnen is het Vogel- en Zoogdierencentrum in Heusden-Zolder dringend op zoek naar kandidaat-adoptieouders. “Meer dan de helft van de dieren is zwanger, straks hebben we er hier honderden rondlopen”, zegt uitbater Rudy Oyen.

Door twee grote inbeslagnames van verwaarloosde dieren, zit het opvangcentrum met een overvloed aan konijnen. “Ze zaten in geïmproviseerde kooien in een container. De constructie was totaal niet gebruiksvriendelijk en de uitwerpselen lagen overal”, zegt Oyen. “Bovendien konden de dieren uit verschillende compartimenten bij elkaar kruipen, met als gevolg dat zeker 60 procent zwanger is.”

Een konijn werpt gemiddeld vier tot twaalf jongeren. Het hoeft slechts een korte berekening om te weten dat er straks honderden konijnen rondlopen in het opvangcentrum. “Sommige zijn hoogzwanger en anderen nog maar net, hoe dan ook hebben we er straks een massa.” En dus is het VZOC op zoek naar mensen die er eentje willen adopteren zodra Dierenwelzijn de inbeslagname opheft. Wie zich geroepen voelt, kan een afspraak maken via adoptie@vogelenzoogdierenopvangcentrum.be.(evdg)