132 bewoners, en toch is dit rusthuis nog helemaal coronavrij: “Onze bewoners willen geen bezoek”

Brasschaat -

In het rusthuis Vesalius in Brasschaat zijn er tot op heden geen coronagerelateerde symptomen vastgesteld, noch bij de bewoners, noch bij het personeel. Ten vroegste volgende week wordt het wzc getest, maar de huidige toestand is bijzonder positief. Zowel familie als bewoners staan achter de beslissing om de bezoekregeling nog uit te stellen.