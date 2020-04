Bekend Gent schrijft de Feestenkater van zich af: “Blij dat Walter De Buck dit niet hoeft mee te maken”

Gent -

De afgelasting van de Gentse Feesten doet pijn. Financieel, maar vooral emotioneel. Het tiendaagse stadsfestival zit ingebakken in het DNA van haast elke Gentenaar. Zeker in dat van zij die de Feesten de voorbije jaren mee hebben ingekleurd. Vier van hen schreven speciaal voor De Gentenaar hoe ze zich voelen en wat er volgens hen moet gebeuren. De een wil de Gentse zomer attaqueren, de ander droomt al van een onvergetelijke editie in 2021.