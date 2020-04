Bedrijf waarschuwt voor legionella na lange stilstand door corona: “Symptonen zijn gelijkaardig”

Tielt / Ronse / Aalter -

Anne-Mie Veermeer uit Aalter werkt voor Ekopak, een bedrijf dat gespecialiseerd is in waterbesparing en recyclage bij bedrijven. Ze waarschuwt voor een opstoot van de legionellabacterie na de coronacrisis. “Hotels, bedrijven en sportcentra moeten goed opletten voor ze alles opstarten want legionella kweekt goed in stilstaand water” zegt ze.