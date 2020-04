Exact tien jaar geleden werd Anderlecht de eerste play-offkampioen: “Ik zag het nochtans niet meer zitten”

Dag op dag tien jaar geleden – op 18 april 2010 – pakte Anderlecht zijn dertigste landstitel. Uitgerekend op het veld van Club Brugge werd paars-wit ook de allereerste play-offkampioen. Met toenmalig trainer Ariël Jacobs blikken we terug op dat seizoen. Dat straffe seizoen, want na ‘het ongeval’ van Wasilewski had hij bijna ontslag genomen.

Het was even wennen voor de Belgische voetballers, trainers, fans en ja, ook journalisten. Het seizoen 2009-2010 ging van start met zestien in plaats van achttien clubs, en voor het eerst kregen we play ...