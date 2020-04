Voltallig gezin van Kevin De Bruyne vertoonde dagenlang symptomen van het coronavirus: “Het begon bij mijn kleinste”

Heeft Kevin De Bruyne het coronavirus overleefd? Het is een vraag die de spelmaker van de Rode Duivels en Manchester City zich ook stelt.

De Bruyne stelde in een interview met het Britse Sky Sports dat hij en zijn gezin een tijd lang zwaar ziek waren. Met de bijhorende symptomen van COVID-19. Kevin, vrouwlief Michele en hun zoontjes Mason Milian en Rome werden niet getest, maar zijn nu weer gezond aldus de Rode Duivel.

“In het begin van de lockdown was mijn gezin acht, negen dagen lang ziek”, zegt De Bruyne. “Het begon bij mijn kleinste, dan de oudste en dan mijn vrouw. Ik weet niet of we het coronavirus hadden of niet. Gelukkig zijn we er nu vanaf. De voorbije twee, drie weken gaat alles heel goed en hebben we onze routine teruggevonden. Alles is oké.”

“Ikzelf had een tijdje last van een beetje pijn in mijn keel, maar vergeleken met de anderen kwam ik er goed vanaf. Ik ben blij dat iedereen zich nu weer goed voelt en dat alles goed gaat.”

“Geen uren in de gym”

Intussen houdt De Bruyne zich zo goed als mogelijk bezig in Manchester. “De eerste twee weken waren een beetje raar omdat je niet weet wat er precies aan de hand is”, zegt hij. “Daarna ben ik op de loopband begonnen. Ik heb ook al wat gezwommen omdat ik het geluk heb om een eigen zwembad te hebben. Nu loop ik vooral veel, daarnaast kies ik tussen zwemmen of oefeningen doen. Ik doe het vrij goed, denk ik, in de mate van het mogelijke.”

Onze landgenoot krijgt ook hulp van zijn club. “Ze sturen ons vrij uitgebreide programma’s”, aldus De Bruyne. “In het begin van de lockdown zijn er een paar trainers naar de club gegaan om video’s te maken met oefeningen die we kunnen doen. Maar er zijn er niet veel die ik graag doe, vooral de loop- en zwemoefeningen dus. Daar zweef ik zowat tussen, maar ik ga geen uren in de gym zitten. Daarmee verveel ik me nogal snel, zo op m’n eentje. Als ik loop, kan ik naar podcasts luisteren.”