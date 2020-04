“Stamboom van coronavirus is in België diverser dan elders”

Het nieuwe coronavirus is al meerdere keren gemuteerd en de stamboom van het virus is in België diverser dan anders. Dat zegt moleculair viroloog Piet Maes (KU Leuven) zaterdag in De Morgen.

Op basis van verwantschappen in het RNA van het virus kunnen wetenschappers over de hele wereld stambomen van het coronavirus opstellen. Aan het Rega-Instituut van de KU Leuven hebben ze intussen het genoom van 185 stalen op de kaart van België gezet op basis van de woonplaats van de patiënt. Daaruit komen veel verschillende clusters naar voren. Er is dus niet één patient zero in België, er zijn er meer.

Als het genoom van een staal in België sterk lijkt op een staal in China, dan is de kans heel groot dat de Belg uit China kwam of door iemand uit China besmet geraakt is. “Mensen kwamen uit het buitenland en hebben mensen rond hen besmet”, zegt Maes. “In Nederland zie je twee of drie duidelijke clusters, terwijl de stamboom van het virus in België diverser is dan elders.” Maes benadrukt dat het een kleine steekproef is, waardoor de resultaten nog kunnen wijzigen.

Op de visualisaties is te zien hoe de eerste Belgische patiënt na een repatriëring niet voor een besmetting zorgde. Die ontstaat in de weken daarna, als reizigers uit het Verenigd Koninkrijk, Nederland, Zwitserland en Italië het land binnenkomen. De nieuwe stalen blijken eerder te behoren tot de gekende clusters in ons land, binnenlandse besmettingen dus.