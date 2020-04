Britse veteraan Tom Moore wandelde al bijna 25 miljoen euro bij elkaar voor zorgverleners

De 99-jarige Britse veteraan Tom Moore en zijn wandelactie voor het goede doel blijven een enorme hit. Mensen doneren nog altijd geld om artsen en verpleegkundigen te steunen in hun strijd tegen het coronavirus. Was het aanvankelijk Moores doel om 1.000 pond in te zamelen, de teller stond zaterdagochtend bijna op 21,5 miljoen pond, omgerekend bijna 25 miljoen euro.

Nooit eerder zamelde een individu in Groot-Brittannië zo veel geld in, aldus nieuwszender Sky News. Inmiddels klinkt de roep steeds luider om Moore te laten ridderen door de koningin. Het kantoor van premier Boris Johnson liet in ieder geval weten “te kijken naar manieren om Toms heroïsche inzet op gepaste wijze erkenning te geven”.

De minister van Transport, Grant Shapps, is warm pleitbezorger van het ridderen van Moore. Hij zei “niet vooruit te willen lopen” op de Britse lintjesdag, maar het is “overduidelijk dat deze heer zo ongeveer de redding is geweest van het land in deze moeilijke tijden”.

Moore diende tijdens de Tweede Wereldoorlog in India, Birma (nu Myanmar) en op het Indonesische eiland Sumatra. Zolang er geld binnenkomt, belooft hij te blijven wandelen in de tuin van zijn familie.