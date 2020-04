OVERZICHT. Lange wachtrijen aan doe-het-zelfzaken: “Ik stond hier al om 5.45 uur”

De doe-het-zelfzaken en de tuincentra mogen vanaf zaterdag opnieuw de deuren openen, zo werd eerder deze week aangekondigd. En dat nieuws is niet onopgemerkt voorbijgegaan. Aan meerdere doe-het-zelfzaken stonden zaterdagvoormiddag al lange wachtrijen. Voorlopig verloopt echter alles zonder problemen.

Bij de Brico in Wondelgem stonden de eerste klanten al klaar om 7.15 uur. “Drie kwartier voor we openden”, zegt zaakvoerder Ronald Van Loo. Het leidde tot een ferme wachtrij. “We hadden een rij met 50 personen met een kar, daarnaast stond een andere rij te wachten voor een kar”, zegt de zaakvoerder die druk in de weer is met karren te ontsmetten aan de ingang.

“Je moet je gezicht laten zien”, zegt hij vanachter zijn mondmasker. “Je moet tonen dat we er staan en er klaar voor zijn. Onder ons personeel is er ook natuurlijk schrik voor het virus.” Al vreest Van Loo wel dat sommige voorraden in de winkel snel uitgeput zullen raken. “Niet alle leveranciers leveren, plus een groot deel werd richting Nederland bestuurd. Daar bleven alle winkels open.”

Foto: jdu

Bij de Brico Plan-it in Gent klinkt hetzelfde verhaal als die in Wondelgem. “Om 7.10 uur stond al een twintigtal klanten klaar voor hun inkopen”, zegt winkeldirecteur Steven Inghels. Iets voor 8 uur stond de rij bijna over heel de lengte van het parkeerterrein. “Wel hield iedereen zich duidelijk aan de regels”, zegt Inghels. “De mensen hielden hun afstand”. Toen de winkel zijn deuren opende stond er een rij van 80 klanten klaar voor hun aankopen. “Ik heb ze één voor één geteld, om overzicht te houden en de veiligheid te kunnen garanderen”.

Foto: jdu

Foto: dvh

Aan de Bricowinkel in Sint-Agatha-Berchem heerste zaterdagochtend al meteen een ‘gezonde’ drukte. Er werd een wachtrij aangemaakt waar kort voor openingstijd toch al snel een dertigtal mensen rustig stonden aan te schuiven.

Foto: rdb

Ondanks de gietende regen heeft zich zaterdag een lange rij wachtende gevormd aan de doe-het-zelfzaak Hubo in Torhout. Er wordt slechts een beperkt aantal klanten tegelijk toegelaten. Ze moeten allen een karretje nemen, dat na gebruik meteen ontsmet wordt. Alles verloopt ordentelijk.

“De eerste klanten stonden al van 8.15 uur te wachten”, zegt winkelassistent Stefaan Degryse. “Ze bleven netjes achter de klaarstaande nadars en hielden voldoende afstand van elkaar. De mensen zijn het duidelijk al goed gewoon. De winkel ging om 9 uur open en er mogen maximaal vijftien klanten tegelijk binnen. We zijn overigens bijzonder tevreden met deze maatregel.”

Foto: aft

Foto: aft

In Dadizele (Moorslede) heropende het populaire tuincentrum Floralux zaterdagochtend al om 7.30 uur terug de deuren. “Met die vroege opening wilden we de eerste drukte wat proberen op te vangen.” Verschillende klanten stonden toen al aan te schuiven”, aldus communicatieverantwoordelijke Fien Ternest. Zaterdagochtend bleef het al bij al nog redelijk rustig. “Het slechte weer en het feit dat onze Franse klanten de grens niet mogen oversteken zal daar zeker een invloed op hebben”, aldus Fien Ternest.

Foto: Stefaan Beel

Enkele honderden meter verder voerde de politie een grote controle uit. Dit op vraag van de burgemeester van Moorslede, Ward Vergote. “Het is algemeen geweten dat Floralux heel wat klanten uit Frankrijk lokt. Die mogen hier nu echter niet komen.” Zaterdagochtend werd het echter duidelijk dat heel wat Fransen toch de oversteek proberen te maken.

In Roeselare liggen langs de Brugsesteenweg drie doe-het-zelfzaken op een boogscheut van elkaar. Zowel in de Gamma, de Hubo als in de Brico was de interesse voor werk-en tuinmateriaal zaterdagochtend groot. Het personeel van de Hubo liet zaterdagochtend telkens een twintigtal mensen toe zodat iedereen op een veilige manier kon winkelen. “De situatie is heel erg goed onder controle. We merken dat de mensen vooral geïnteresseerd zijn in tuinmateriaal en verf”, aldus plaatsvervangend winkelverantwoordelijke Vinciana Priem.

Foto: Stefaan Beel

Er heerste een beheerste drukte aan Brico Planet op Bouwcentrum Pottelberg in Kortrijk. Mensen stonden al van een half uur voordien in de rij. In de zaak zelf werd alles volgens de regels toegepast. Eén persoon per winkelkar en afstand houden van elkaar. Er was zaterdagvoormiddag geen agressie te bemerken. De sfeer leek eerder opgelucht dat er kon geklust worden.

Jan Meulders uit Kapellen stond al om 5.45 uur te wachten tot de BricoPlanit in Antwerpen openging. “Ik ben havenarbeider en mijn nachtshift zat er net op, dus heb ik maar geduldig gewacht. Ik had geen zin om in de namiddag een uur te moeten aanschuiven, dan liever nu. Als ik thuis kom, kruip ik voor een paar uur in mijn bed en straks kan ik eindelijk aan de afwerking van mijn zolder beginnen. De velux-ramen moeten afgewerkt, de muren geschilderd. Alles heeft een maand stilgelegen. Verf heb ik in de verfwinkel besteld, maar die mogen tot hun en mijn grote verbazing niet openen. Onbegrijpelijk toch? Het wordt mij nu wel bezorgd, maar dat is weeral wachten.”

Foto: jvdp

Aan de Gamma in Borgerhout staat voor het openingsuur niemand te wachten. Medewerkster Steffi Heyligen (23) is nog druk bezig met witte strepen op de grond te spuiten zodat de wachtende klanten afstand kunnen houden. Zelf is ze een week in quarantaine geweest met symptomen van corona. “Ik voel me nu heel fit en ben blij dat ik terug kan komen werken. Al heb ik wel wat schrik dat de klanten te dichtbij gaan komen. Of dat ze de Gamma als uitstapje zien en hier maar wat komen rondhangen.”

“Om 7 uur stond al een eerste klant aan de deur, anderhalf uur voor we openden”, zegt Tom Waterschoot, medezaakvoerder van de Hubo in Hamme. “In de vroege ochtend vormde zich een file van een dertigtal klanten. Extra veiligheidsmensen zorgen voor een gelimiteerde instroom in de winkel, waar in- en uitgaande klanten worden gescheiden. Onze medewerkers kijken toe of iedereen de veiligheidsvoorschriften en het afstand houden naleeft. De klantengeleiding verloopt prima.”

Foto: jvdv