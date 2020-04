290 overlijdens en 303 nieuwe hospitalisaties, “meeste mensen leven maatregelen strikt na”

Er zijn opnieuw 290 mensen gestorven aan corona, dat wordt meegedeeld op de dagelijkse persconferentie. Het goede nieuws: er zijn 303 nieuwe hospitalisaties maar ook 387 mensen mochten het ziekenhuis verlaten.

Er zijn ondertussen 5.453 mensen in België gestorven aan het virus. 1.444 van die overlijdens viel te betreuren in de woon-zorgcentra, dat is 54 procent. Sinds 10 april zijn er 15.583 testen uitgevoerd in woonzorgcentra. Van die testen werden er 8 224 bij personeelsleden en 7 359 bij bewoners uitgevoerd. Daaruit blijkt 19 procent van de bewoners besmet te zijn met het virus en 13 procent van de personeelsleden.

Op 17 april werden 5.069 ziekenhuisbedden ingenomen door COVID-19 bevestigde patiënten, waarvan 1 119 bedden op intensieve zorgen; 809 patiënten hadden ademhalingsondersteuning nodig en 48 ECMO. De voorbije 24 uur is het totaal aantal ingenomen bedden afgenomen met 92, waarvan 21 minder ingenomen bedden op intensieve zorgen.

Zorg voor elkaar

Sciensano nam de afgelopen weken ook een enquête af over hoe we ons voelen en gedragen. “Het overgrote deel van de bevolking leeft de maatregelen strikt na. En 90 procent van de mensen voelt zich goed geïnformeerd over de ziekte en de maatregelen”, zegt viroloog Steven Van Gucht. “Bijna 20 procent van de mensen die symptomen krijgt, isoleert zichzelf voor contact op te nemen met de dokter. We willen er op drukken dat dat absoluut de juiste manier van handelen is. Als men zich ziek voelt, isoleer u thuis en neem telefonisch contact op met een arts. Die vroege isolatie is cruciaal want helemaal in het begin ben je ook het meest besmettelijk.”

Uit de enquête bleek ook dat 14 procent het niet zo nauw neemt met de hygiënemaatregelen. “Toch is het belangrijk om die te blijven volgen. Daarbij kijken we naar de psychische gezondheid. Mensen die melden dat ze zich goed voelen, blijken een goede ondersteuning te krijgen van familie en vrienden. Het is dus belangrijk om oog te hebben voor mensen in onze omgeving. Neem contact op, via telefoon of een kaartje, en ondersteun elkaar.”