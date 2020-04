Eén verdieping van rusthuis in Ukkel onbewoonbaar na brand

Brussel / Ukkel - In het Ukkelse rusthuis Domein Neckersgat blijft een verdieping onbewoonbaar nadat er vrijdagavond rond 22.30 uur brand uitbrak. Dat schrijft Ukkels burgemeester Boris Dilliès op Facebook. Er raakte niemand gewond, maar een twintigtal bewoners, onder wie een vrouw met symptomen van COVID-19, werden elders ondergebracht.

De oorzaak van de brand was accidenteel en zou ontstaan zijn aan de ‘roofing’ op de derde verdieping. Op die etage bevonden zich enkel kleedkamers, maar de bluswerken hebben ook de nodige waterschade veroorzaakt op de tweede verdieping.

“Negentien bewoners werden de avond zelf nog elders ondergebracht in het rusthuis zelf of in het dichtbijgelegen Home Brugmann. Enkele uren voor de brand was er een geval van COVID-19 vastgesteld. Deze patiënt is gehospitaliseerd. De drie personeelsleden en de politieagent die met de patiënt in contact kwamen werden overgebracht voor een ontsmetting”, zegt burgemeester Dilliès.

Verder bedankt Dilliès het personeel van het rusthuis en de hulpdiensten nog voor hun koelbloedigheid in deze situatie, waar niemand gewond raakte en er enkel materiële schade is.