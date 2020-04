Patiënt die herstelde uit kritieke toestand, krijgt erehaag bij verlaten ziekenhuis

Knokke-Heist - Een mooi moment in het AZ Zeno Knokke-Heist afgelopen vrijdag. Een patiënt die door het coronavirus in kritieke toestand in het ziekenhuis terechtkwam, is hersteld en mocht terug naar huis. Het verplegend personeel en andere medewerkers lieten dat niet ongemerkt voorbijgaan.

Toen de man door de gangen het van hospitaal naar buiten wandelde, kreeg hij zowaar een erehaag. Aan het plafond en de muren hingen feestelijke vlaggetjes. Het ging om de eerste coronapatiënt die beademd moest worden op de intensieve zorgen.

“Gelukkig zijn er in deze moeilijke periode af en toe ook positieve verhalen te melden”, klonk het bij AZ Zeno. “Vandaag (vrijdag, nvdr.) mocht één van onze patiënten die een tijdlang op intensieve zorg werd behandeld en beademend opnieuw naar huis. We vormden met veel liefde een erehaag tijdens zijn uitzwaai! Dit is een enorme opsteker voor alle betrokken collega’s.”

Het ziekenhuis in Knokke-Heist was bij de eerste waar een coronapiek werd vastgesteld. De herstelde man wil vooralsnog geen interviews geven.