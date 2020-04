Ploeg van Dion Cools komt met waanzinnig plan om te voetballen ‘met publiek’: “Coronavirus verandert niets aan ons doel”

Net zoals in ons land ligt de voetbalcompetitie in Denemarken plat door de coronacrisis. Maar als er weer gespeeld mag worden, dan hebben ze bij FC Midtjylland een plan.

De comfortabele leider in de Deense Superligaen (met een voorsprong van 12 punten op FC Kopenhagen) en club van de gehuurde Dion Cools kijkt al vooruit naar de herstart van de competitie. Die ligt tot minstens augustus stil en ook vanaf dan is het onzeker of er publiek aanwezig mag zijn bij wedstrijden.

Maar daarvoor heeft Midtjylland wat bedacht: een drive-in. De club wil megagrote schermen rond het stadion plaatsen en tot 2.000 auto’s toelaten op de parking zodat de supporters de wedstrijd in de MCH Arena live kunnen volgen. Zo zouden er tot 10.000 mensen ‘aanwezig’ kunnen zijn bij wedstrijden, waarvan verslag zou uitgebracht worden via een lokaal radiostation.

“We zijn hard aan het werk om voor onze supporters de best mogelijke ervaring te creëren”, klinkt het in een statement. “Met dit plan komen we heel ver in het iets teruggeven aan de regio en onze fans. Het is ons doel om de beste stadionervaring te bieden en het coronavirus verandert daar niets aan. Er zijn gewone andere voorwaarden. We staan in contact met de betrokken instantie om een veilige omgeving op te zetten voor iedereen.”