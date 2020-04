Wordt het meest lastige zitje in het vliegtuig verleden tijd door corona?

Social distancing zou er wel eens voor kunnen zorgen dat het lastigste zitje op het vliegtuig, geschrapt zal worden. EasyJet wil bij het hernemen van zijn vluchten, het middelste stoeltje open laten.

Directeur Johan Lundgren wil er alleszins voor zorgen dat iedereen straks onbezorgd het vliegtuig kan nemen. De meeste vliegtuigen van EasyJet hebben drie zitjes aan de ene kant en drie zitjes aan de andere kant. Lundgren denkt eraan om het middelste zitje nu vrij te laten. “In de eerste fase is dat een plan. We denken ook aan speciale firma’s die onze toestellen kunnen desinfecteren. We moeten het publiek duidelijk maken dat we dit erg serieus nemen en dat gezondheid op de eerste plaats komt.”

Meer dan de helft van de passagiers die ondertussen zijn vlucht geschrapt zag, koos al voor een voucher of voor een nieuwe vlucht, meldt Lundgren. “Hiermee boeken we alvast vooruitgang voor de winter.”

Ryanair denkt er dan weer helemaal niet aan om het middelste zitje weg te halen. “Dat is gekkenwerk. Dat zou totaal geen gezondheidseffect hebben”, zei grote baas Michael O’Leary daarover.