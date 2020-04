Man (50) schrijft zelf op Facebook hoe hij buurman neerstak: “Het was zelfverdediging”

Pelt - Een man van 50 uit Pelt heeft zelf op Facebook geschreven hoe en waarom hij vrijdagavond zijn buurman heeft neergestoken. Dat meldt Het Laatste Nieuws. De man, die verklaart dat het om een daad van zelfverdediging ging, is intussen opgepakt.

“Man man man”, zo begint de Peltenaar zijn - intussen verwijderde - Facebookpost. “Valt mijn bovenbuur me aan in mijn eigen woning. Stampt mijn deur kapot. Slaat mij met een ijzeren buis. Ik ben zodanig verschoten dat ik even zwart zag voor mijn ogen. Aangezien hij mijn woonkamer binnenkwam en nog steeds op mij aan het slaan was, heb ik een mes - dat op het kastje lag - genomen en hem neergestoken. Het was helemaal mijn bedoeling niet, het was puur zelfverdediging. Ik hoop dat het niet te ernstig is, want ik ben er helemaal ondersteboven van. Even van mijn melk. Waar gaat dat eindigen? Ik ben dit zo beu.”

De man die het bericht op Facebook plaatste, werd intussen opgepakt en verdacht van poging doodslag. Hij moet zaterdagnamiddag voor de onderzoeksrechter verschijnen.

Zijn buurman, een bovenbuur, raakte lichtgewond.