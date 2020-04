Memphis Depay opnieuw onder vuur door welpje: “Zo’n selfie lijkt misschien leuk, maar er schuilt veel dierenleed achter”

Memphis Depay krijgt opnieuw kritiek van dierenrechtenorganisaties omdat hij een videoclip op internet heeft gezet waarin een zogenoemde jonge lijger figureert.

De aanvaller van Olympique Lyon en het Nederlandse elftal plaatste eerder al eens foto’s van deze kruising tussen een mannetjesleeuw en vrouwtjestijger, wat hem ook niet in dank werd afgenomen.

Dierenrechtenorganisaties World Animal Protection, Stichting SPOTS en Stichting AAP hadden gehoopt dat de voetballer het dier buiten beeld zou laten in de clip.

“Dierenleed”

“Door met het welpje op de foto te gaan en hem te gebruiken in een videoclip, creëer je het idee dat het oké is om dieren zo te gebruiken”, zegt een woordvoerster. “Helaas worden wereldwijd allerlei diersoorten - van leeuwen tot olifanten - gefokt voor toerisme. Zo’n selfie lijkt misschien leuk, maar er schuilt veel dierenleed achter. Juist als boegbeelden zoals Memphis Depay zich met zo’n dier laat portretteren, kan het idee ontstaan dat dit heel normaal is. Dit moet je daarom niet willen promoten.”

Depay verdedigde zich eerder door te stellen dat lijgers sowieso niet in het wild leven en hij het dier bovendien niet thuis houdt. “Lijgers zijn door mensen gecreëerd, ze worden niet in het wild geboren. Ik ben een dierenliefhebber”, liet hij in een videoboodschap weten.