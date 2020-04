Ajax-middenvelder rijdt ploegmaats van Wout van Aert helemaal zoek: “Oeps”

Moet Carel Eiting (22) een carrièreswitch zoals Primoz Roglic overwegen? De middenvelder van Ajax liet vrijdag tijdens een race op het onlineplatform Zwift zijn hielen zien aan enkele ploeggenoten plus een kransje toprenners van Jumbo-Visma.

Eiting was in en wedstrijd die ongeveer drie kwartier duurde maar liefst anderhalve minuut sneller dan Pascal Eenkhoorn en Robert Gesink. Steven Kruijswijk, vorig jaar nog derde in de Tour, moest nog meer tijd prijsgeven op de voetballer.

Gesink plaatste zelf een screenshot van de uitslag op Strava. “Ajax versus Jumbo-Visma. Oeps...”, zette de Nederlandse klimmer erbij. In reacties op de post werd wel gesuggereerd dat de instellingen van de rollerbank van Eiting mogelijk niet klopten.

Naast Eiting namen ook Dominik Kotarski, Kik Pierie, Daley Blind, Joël Veltman en Donny van de Beek namens Ajax deel aan de race. Als het aan PSV-fan Kruijswijk ligt, komt er een rematch.