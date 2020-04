Nobelprijswinnaar en ontdekker van hiv: “Coronavirus werd ontwikkeld in Chinees laboratorium”

“Het coronavirus kent geen natuurlijke oorsprong, maar werd ontwikkeld in een Chinees laboratorium.” Het is een complottheorie die al langer wordt geopperd, maar nu komt het ook uit de mond van Luc Montagnier, de Franse viroloog die in 1983 hiv ontdekte en daar later de Nobelprijs voor won.

Montagnier, erom bekend dat hij de polemiek niet schuwt, deed de uitspraak op de Franse zender CNews en kwam er later op de site Pourqoui Docteur nog eens op terug. Volgens hem is het virus wel degelijk ontsnapt uit een laboratorium in Wuhan. “De officiële theorie, dat het virus zijn oorsprong zou kennen op een vismarkt in de Chinese stad, is een mooi verhaaltje”, verklaarde hij onder meer.

“Samen met mijn collega, biowiskundige Jean-Claude Perez, heb ik het genoom (de genetische samenstelling, nvdr.) van dit virus geanalyseerd”, aldus Montagnier. “Het bevat fragmenten van het hiv-virus die onmogelijk van een patiënt afkomstig zijn. Je kan hiv alleen inbrengen in een genoom met de hulp van moleculaire instrumenten. Zeer precies werk dat enkel kan worden uitgevoerd in een beveiligd laboratorium.”

Volgens Montagnier werd dat gedaan in een lab in Wuhan. “Ze probeerden er een vaccin tegen aids te ontwikkelen en vervolgens werd een virus ontwikkeld”, zei hij. “Dat is dan per ongeluk uit het laboratorium ontsnapt. Het betreffende lab is sinds 2000 ook gespecialiseerd in coronavirussen, ze hebben veel expertise op dat vlak.”

Dat het virus in een lab werd gefabriceerd, heeft volgens de beroemde viroloog ook een positieve kant. “De natuur accepteert geen moleculair gepruts, dit virus zal dus weer worden geëlimineerd door de natuur.

