Politie legt ook livestream van festival stil: “Wat is het verschil met mensen in de bouw die staan te metselen?”

Roeselare - De politie heeft zaterdagmiddag het festival Parsidance in Rumbeke stilgelegd. Door de coronacrisis ging het festival online door. Een handvol mensen die samenkwamen op de terreinen van de scouts, moesten onmiddellijk de livestream beëindigen en gingen op de bon.

Het festival Parsidance lokt iedere jaar honderden feestvierders naar de terreinen van de scouts in Rumbeke. Door het coronavirus kon het festival dit jaar echter niet doorgaan. De organisatoren zochten naar een oplossing zodat er toch gefeest kon worden. Zaterdagmiddag stonden drie cameramannen, een klank- en lichtman en drie mensen van de organisatie paraat om het festival te livestreamen vanop de scoutsterreinen. “De dj’s zelf mochten pas telkens tien minuten voor hun set ter plaatse zijn en moesten na hun optreden onmiddellijk terug weg. We waren dus maximum met acht mensen aanwezig en daarbij werd de nodige afstand bewaard”, aldus organisator Tim De Bree.

Na ruim een uur legde de politie echter het festival stil. De op dat ogenblik zeven aanwezigen kregen elk een boete van 250 euro. “We waren op de hoogte van het feit dat het festival via livestream zou worden uitgezonden. We hadden daar geen enkel bezwaar tegen, op voorwaarde dat de dj’s dit vanuit hun eigen huis zouden doen. Dat die personen allen op één plaats samen kwamen is niet toegestaan. Dat geldt als een niet-essentiële verplaatsing en dus waren we genoodzaakt om in te grijpen”, aldus de politie.

De organisatie van Parsidance reageert heel ontgoocheld. “We begrijpen niet meer wat mag en niet mag. Misschien moeten de ordehandhavers eens duidelijk zijn. Wij zorgden zaterdagmiddag voor entertainment. De mensen konden vanuit hun kot toch genieten van het festival. Dit is heel erg jammer”, aldus Tim De Bree. “Als er maandag acht man in den bouw een huis staan te metselen, wat is dan het verschil? Wij zorgen er tenminste voor dat de jonge gasten in hun kot blijven vandaag.”