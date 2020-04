Opnieuw cannabisplantage ontdekt in Blankenberge

Blankenberge - In Blankenberge is donderdag opnieuw een cannabisplantage opgerold. Dat meldt het parket van West-Vlaanderen, afdeling Brugge, zaterdag. Daarbij werden drie verdachten gearresteerd. Eerder deze maand werd in de badstad ook al een plantage aangetroffen.

In een loods in Blankenberge werd door de politie donderdag een cannabisplantage opgerold. Daarbij werden drie verdachten gearresteerd. Zij werden zaterdag voorgeleid bij de onderzoeksrechter en blijven aangehouden. In het belang van het gerechtelijk onderzoek kan het parket voorlopig niet communiceren over verdere details.

Het is de tweede keer deze maand dat in Blankenberge een cannabisplantage wordt aangetroffen.