Kind (5) opgesloten en vrouw in aangezicht verminkt: ex gaat wild tekeer

Brussel / Sint-Jans-Molenbeek - Een 36-jarige man uit Molenbeek werd deze week aangepakt na een gruwelijk geval van intrafamiliaal geweld. De man daagde maandag op bij zijn ex, sloot hun zoontje op in de kelder en verminkte haar nadien in het aangezicht.

In de Osseghemwijk in Sint-Jans-Molenbeek werd maandagavond een 39-jarige vrouw lelijk toegetakeld door haar ex-man. Die daagde maandag op aan de voordeur waar het al snel tot een fikse ruzie kwam. Hun vijfjarige zoontje werd door de man opgesloten in de kelder van het gebouw alvorens de man zijn ex-vrouw verminkte met een mes. “Het waren de buren die ons belden dat er opnieuw problemen waren”, zegt Johan Berckmans van de politie. “Toen we ter plaatse kwamen, was de man al vertrokken. We troffen de vrouw in een plas bloed aan in het appartement. Haar gezicht vertoonde enkele lelijke snijwonden. Ze werd overgebracht naar het ziekenhuis voor verzorging.”

Geen onbekende

De man werd even later opgepakt en is inmiddels ook aangehouden door de Brusselse onderzoeksrechter. Maandag verschijnt hij voor de raadkamer. De man is geen onbekende voor het gerecht. “We zijn er al een vijftal keer moeten tussenbeide komen voor intrafamiliaal geweld. En dat ondanks het feit dat het koppel al zo’n vijf jaar uit elkaar is. Maar hij blijft haar stalken. Die dame leeft echt in schrik. Nu hebben we ook een proces-verbaal opgesteld voor een kind dat in gevaar wordt gebracht.” De man werd in het verleden ook al eens veroordeeld voor slagen en verwondingen met de dood tot gevolg.