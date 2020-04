Arsenal-spelers krijgen psychologische bijstand vanop afstand: “Er is veel wederzijds begrip”

Mikel Arteta, sinds december de hoofdcoach van Arsenal, heeft op de clubwebsite van de Gunners uit de doeken gedaan dat zijn spelers constant psychologische bijstand krijgen tijdens de coronacrisis. De 38-jarige Spanjaard testte vorige maand zelf positief op het coronavirus, maar is intussen genezen.

“We hebben een psycholoog die voor de spelers zorgt en nauw met ze samenwerkt”, legde Arteta uit. “Maar we houden ze ook bezig met video’s en sturen hen informatie. Zo houden we hen bezig. We zorgen ervoor dat ze hun job niet uit het oog verliezen. Persoonlijk heb ik de beschikbare tijd ook benut om goede gesprekken met de spelers te voeren. Er is veel wederzijds begrip. We begrijpen elkaar nu veel beter.

Arteta kwam in december over van Manchester City, waar hij T2 was onder Pep Guardiola. Bij Arsenal volgde hij als hoofdcoach zijn landgenoot Unai Emery op. Het is zijn eerste job als T1. Als speler was hij tussen 2011 en 2016 actief voor de Londense club.

Arsenal kent een teleurstellend seizoen in Engeland en staat in de vorige maand voorlopig stopgezette Premier League momenteel negende met veertig punten uit 28 duels. De Gunners zitten ook nog in de kwartfinales van de FA Cup. In de Europa League waren de zestiende finales het eindpunt, in de League Cup de achtste finales.