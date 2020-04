KU Leuven verwijderde kritische mail van ex-werknemer: “Aanfluiting van communicatievrijheid”

Leuven - De Katholieke Universiteit Leuven heeft een e-mail verwijderd, die verstuurd werd door een voormalige werknemer. De professor, die in 2018 ontslagen werd na twee negatieve evaluaties had zich in de e-mail kritisch uitgelaten over de ontslagprocedure. “Dit is een aanfluiting van de communicatievrijheid”, zegt voormalig voorzitter van de Gegevensbeschermingsautoriteit Willem Debeuckelaere aan studentenblad Veto.

Eind 2018 werd een professor van de KU Leuven aan de deur gezet na twee negatieve evaluaties. Maar de vrouw liet het daar niet bij en betwistte haar ontslag bij de arbeidsrechtbank. Volgens de e-mail gaf de rechter haar gelijk en was er sprake van onregelmatigheden in de procedure. De professor wilde de universitaire gemeenschap daarvan op de hoogte brengen via een e-mail maar die werd dus verwijderd.

Censuur

In een persmededeling begin april zegt de universiteit dat het bericht geblokkeerd of verwijderd werd omdat het, als massacommunicatie, gezien werd als spam. Maar studentenblad Veto nam het interne spam-beleid van de universiteit onder de loep en merkte op dat de KU Leuven geen e-mails tegenhoudt op basis van een spam-score maar enkel een tag toevoegt. Ook over de inhoud van het bericht wordt in het persbericht niets gezegd. “Als het om een boodschap van haat gaat of een foutief vonnis, kan het verwijderen gegrond worden”, zegt Willem Debeuckelaere, voormalig voorzitter van de Gegevensbeschermingsautoriteit. “Maar als het vonnis juist wordt weergegeven, lijkt het verwijderen van de e-mail eerder op censuur.”

De zaak tussen de ontslagen professor en de universiteit sleept al langer aan. De professor beweert dat ze via de rector, Luc Sels, gepest werd en dat er van dialoog geen sprake was. Voor de universiteit is de zaak afgesloten.