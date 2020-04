‘MSN’ binnenkort herenigd in Barcelona? Opgestapte vicevoorzitter acht terugkeer Neymar mogelijk: “Prijzen zullen dalen”

Emili Rousaud, die vorige week opstapte als vicevoorzitter van FC Barcelona, heeft in een interview met de Franse sportkrant L’Equipe aangekondigd dat het “mogelijk is dat Neymar volgend seizoen opnieuw voor FC Barcelona uitkomt”. Barça maakte eerder deze week bekend juridische stappen te ondernemen tegen Rousaud. Die had de club en voorzitter Josep Maria Bartomeu van corruptie beschuldigd.

“Het is realistisch om te zeggen dat Neymar zal terugkeren naar Barcelona”, liet Rousaud noteren. “Door de coronacrisis zullen de prijzen op de transfermarkt fors dalen. Veel clubs zullen het ook financieel moeilijk krijgen. Het feit is dat Barcelona interesse heeft, maar eerst moeten de financiële gevolgen van de crisis wel in kaart worden gebracht.”

36 miljoen per jaar

“Een transfer is naar mijn mening mogelijk, maar dan moeten de drie partijen wel een akkoord vinden”, vervolgde Rousaud. “Dan heb ik het over de twee clubs en de speler. Als iedereen water bij de wijn doet - ook Neymar met zijn eisen - zal er een oplossing gevonden worden. Het is afwachten hoe zeer de partijen willen samenwerken.” Neymar zou bij PSG liefst 36 miljoen euro per jaar verdienen. Hij heeft echter nog veel contact met zijn voormalige spitsbroeders Lionel Messi en Luis Suarez. Die laatste brak vorige week in een interview met El Mundo Deportivo ook nog een lans voor zijn terugkeer.

De coronacrisis heeft een zware financiële impact bij Barça, wat eerder al leidde tot een drastische salarisvermindering voor de spelers. Lionel Messi en co. leverden zeventig procent van hun loon in en moesten dat via de media vernemen.

Barcelona kroonde zich de voorbije elf jaar liefst acht keer tot landskampioen in Spanje en stond ook aan de leiding toen La Liga vorige maand werd stopgezet, een maatregel om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan.